Сегодня в направлении «Туркестан-Ташкент» из Международного аэропорта Туркестана взлетел в небо самолет авиакомпании «Fly Arystan».

Теперь регулярные рейсы будут осуществляться на самолетах «Airbus А 320» каждую неделю по понедельникам и четвергам.

Стоимость билетов по маршруту «Туркестан-Ташкент» — от 9 999 тенге.

Как отметили в пресс-службе казахстанского лоукостера, в столицу Узбекистана стыковочными рейсами можно добраться и из Нур-Султана и Алматы.

Бронирование билетов в данном направлении началось с сегодняшнего дня.