На автозаправочных станциях в Шымкенте очереди из водителей фур.

Дизельное топливо отпускают по талонам, они есть только у водителей казахстанских большегрузов. Дальнобойщики из соседних стран в надежде заправиться вынуждены простаивать в очередях.

Водителям легковых машин дизтопливо не отпускают вовсе. Говорят, горючего нет. Острую нехватку дизеля в Шымкенте автолюбители почувствовали несколько дней назад. Водители говорят, в поиске места где можно заправиться, приходится объезжать весь город, но все тщетно.

Как стало известно, больше месяца на нефтеперерабатывающем заводе страны проводили ремонт. Сейчас его завершили. Производство дизтоплива возобновили 16 июня, сейчас производят больше 5,5 тысячи тонн горючего в день. Дизельного топлива в стране, по словам специалистов хватает, имеется запас в 200 тысяч тонн. Были и вопросы с железнодорожным сообщением, сейчас приоритет по отгрузке отдают южным регионам, где ощущается нехватка топлива.