3 июня 2021 года на внеочередной пятой сессии маслихата города Шымкента седьмого созыва принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкента» 20 заслуженным деятелям культуры, образования, здравоохранения и юстиции.

Звания достойны!

Сделано это в строгом соответствии с регламентом празднования Дня города Шымкента, который отмечается 19 июня. А накануне депутаты городского маслихата по представлению акима города утверждают новый список почетных граждан Шымкента.

К слову, новые правила присвоения этого почетного звания были утверждены решением городского маслихата от 29 марта 2019 года. Теперь звание «Почетный гражданин города Шымкента» присваивается один раз в год не более чем 10 жителям. А поскольку ровно год назад был самый пик эпидемии коронавируса и властям города было не до присвоения почетных званий, то наверстать упущенное решили в этом году. Поэтому новых почетных на этот раз 20 человек.

Напоминаем, звания «Почетный гражданин города Шымкента» могут быть удостоены граждане, внесшие большой вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, за достижения в государственной и общественной деятельности, успехи в развитии демократии, гласности и социального прогресса, духовного и интеллектуального потенциала, обеспечение законности, общественного порядка, за активную деятельность по защите прав и законных интересов граждан, укрепление межнационального согласия и общественной стабильности, обеспечение мира между народами, населяющими город, а также за плодотворную работу по укреплению дружбы и сотрудничества, высокие достижения в области производства, бизнеса, творчества, спорта, государственной и военной деятельности, охраны окружающей среды, за особые заслуги перед городом в оказании благотворительных и доброжелательных услуг.

Звание «Почетный гражданин города Шымкента» присваивается гражданам при жизни.

Итак, знакомьтесь с новыми «почетниками».

Звание «Почетный гражданин города Шымкента» в 2021 году присвоено:

Омарову Мухану Омаровичу, члену правления Шымкентского городского совета ветеранов, председателю Аль-Фарабийского районного совета ветеранов;

Рустемову Савиту Рустемовичу, пенсионеру, ветерану труда;

Абубакирову Сагынгали Сандыбаевичу, профессору Южно-Казахстанского государственного педагогического университета;

Бренер Паулине Михайловне, ветерану труда, педагогу;

Тулембаевой Канымше Мутажбековне, пенсионерке;

Бекназарову Нурлану Кудияровичу, депутату Сената Парламента Республики Казахстан, государственному и общественному деятелю Казахстана;

Злавдинову Велькиму Ильичу, генеральному директору ТОО «Завод безалкогольных напитков «ВИЗиТ»;

Мырзахметову Мелдебеку Мырзахметовичу, консультанту ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»;

Кулакееву Онласбеку Кудайбергеновичу, пенсионеру, профессору кафедры хирургических дисциплин Южно-Казахстанской медицинской академии;

Жуматаеву Жандарбеку, выдающемуся хирургу-онкологу;

Шакирову Мукану, актеру Шымкентского городского академического казахского драматического театра имени Шанина;

Калановой Райхан Муртазаевне, художественному руководителю танцевального ансамбля «Айголек» Дворца школьников;

Керимбеку Ахметжану Пиралиевичу, главному имаму мечети «Абдулхамид Каттани»;

Азимбаеву Аскару Кебешовичу, директору ТОО «Архитектура дизайн – Ш»;

Сулайманову Низамхану Сулаймановичу, индивидуальному предпринимателю, учредителю частного детского сада, школы «Арофат», ТОО «РСУ-1»;

Жаксыкулову Бахытжану Ержановичу, директору КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4 имени Тажиевой города Шымкента»;

Ботанову Амангелди Шотанулы, пенсионеру;

Елшибаеву Акылбеку Кулишовичу, ветерану судебной сферы;

Алекешеву Амангелди Измухановичу, председателю ОО «Организация ветеранов прокуратуры города Шымкента»;

Ахмадину Алимжану Ахмадиновичу, почетному ветерану органов внутренних дел.

Поздравляем! По заслугам!

Кто следующий?

В следующем году будут новые герои города. Возможно, вас интересует, как получают это звание? Знайте, что согласно утвержденным правилам звание «Почетный гражданин города Шымкента» присваивается на основании решений собраний (сходов) трудовых коллективов, акимов районов города Шымкента, политических партий, общественных и религиозных объединений, местного сообщества.

Ходатайство подписывается соответствующим руководителем, в котором указываются конкретные заслуги кандидата. К ходатайству прилагаются копия протокола собрания, копии документов, подтверждающих особые заслуги кандидата, биографические данные, сведения о судимости, фотография размером 9х12.

Ходатайства о присвоении звания, поступившие от лиц, выдвинувших свою кандидатуру, не рассматриваются.

Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкента» с прилагаемыми к нему документами предоставляется в ГУ «Аппарат акима города Шымкента».

Представление о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкента» вносится в маслихат города Шымкента акимом города не позднее, чем за один месяц до рассмотрения данного вопроса на сессии маслихата города Шымкента.

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкента» принимает маслихат города. Ведение документации и учета по вопросам присвоения звания «Почетный гражданин города Шымкента», изготовление удостоверений и нагрудных знаков за счет исполнительных органов, финансируемых из бюджета города Шымкента, осуществляется аппаратом акима города.

Удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкента» подписывается акимом города и секретарем маслихата города Шымкента.

Вручение нагрудного знака «Почетный гражданин города Шымкента» и удостоверения к нему производится в торжественной обстановке акимом города и секретарем маслихата города Шымкента.

Лицо, которому присвоено звание «Почетный гражданин города Шымкента», лишается звания в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении указанного лица на основании представления акима города и по решению маслихата.

И еще, звание это номинальное, то есть никаких льгот не дает – ни по налогам, ни по проезду в транспорте. Если не ошибаемся, есть единственная привилегия – бесплатное посещение государственного зоопарка Шымкента.