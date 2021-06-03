Сегодня на внеочередной пятой сессии маслихата города Шымкент седьмого созыва принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкент» 20 заслуженным деятелям культуры, образования, здравоохранения и юстиции. Кроме того, было рассмотрено 7 вопросов.

В частности, в соответствии с вопросом о досрочном прекращении полномочий депутата маслихата города Шымкент, завершены полномочия депутата Е.Куатбаева, и на его место была избрана Ж.Танатарова.

Еще один важный вопрос — внесены некоторые изменения в определении перечня социально значимых отношений по городу Шымкент. Об этом доложил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Е. Жолдасов.

Утвержденная маслихатом «Комплексная схема» состоит из 78 новых маршрутов. Активное участие в их внедрении принял и депутатский корпус.

С участием депутатов неоднократно проводились встречи с жителями отдаленных микрорайонов и жилых массивов, обсуждались планируемые маршруты, по итогам встреч были внесены соответствующие изменения в маршруты.

Кроме того, по схеме рассмотрены маршруты 7 микроавтобусов. Данные маршруты будут курсировать в жилых массивах, где нет возможности проезда больших автобусов, с узкими улицами и низким пассажиропотоком.

В настоящее время в городе пассажирские перевозки оказывают 71 маршрут, из них 56 маршрут приведены в соответствие с комплексной схемой, оптимизированы схемы движения.

В завершение сессии аким города М. Айтенов еще раз напомнил, что важные для города решения будут приниматься только с участием депутатов и жителей города.