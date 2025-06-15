Почетными гражданами Шымкента-2025 стали сразу 25 человек!

11 июня 2025 года состоялась очередная XXVII сессия маслихата г. Шымкента восьмого созыва. На повестке дня было десять вопросов, девятым значился «Присвоение звания «Почетный гражданин города Шымкента». Народные избранники присвоили это почетное звание 25 гражданам, которые внесли особый вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие города.

Признаться, такое большое количество – сразу 25 человек, ставших «почетниками», – поначалу удивило. Ведь последняя редакция Правил присвоения звания «Почетный гражданин города Шымкента» была утверждена решением Шымкентского городского маслихата No47/378-6с от 29 марта 2019 года (зарегистрировано департаментом юстиции г. Шымкента No29 от 8 апреля 2019 года). Позднее в эти правила решением сессии гормаслихата были внесены и приняты поправки No4/43-VIII от 14.06.2023 года.

Вот как выглядит глава 2 «Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Шымкента»:

«5. Присвоение звания «Почетный гражданин города Шымкента» осуществляется один раз в год и приурочивается ко Дню города. Ежегодно звания «Почетный гражданин города Шымкента» могут быть удостоены не более двенадцати человек. В случае, если присвоение указанного звания не производилось в текущем году, оно может быть перенесено на следующий год».

В гормаслихате РАБАТу объяснили это так: «Аким вышел к депутатам города с предложением увеличить число удостаиваемых этого звания. Мы приняли поправку в положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкента». Теперь это звание ежегодно будет присваиваться 25 гражданам, как и в Туркестанской области».

Вручение нагрудного знака «Почетный гражданин города Шымкента» и удостоверения к нему производится в торжественной обстановке акимом мегаполиса и председателем маслихата Шымкента. Никаких материальных благ, льгот и скидок это звание не несет.

Список граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Шымкента» в 2025 году:

1. Умбиталиев Алтынсары Дуйсенбекович, председатель Туркестанского областного филиала партии AMANAT.

2. Алтеев Бауыржан Ильшимович, председатель территориального объединения

профсоюзов «Шымкентский городской центр профсоюзов».

3. Жандаров Аскар Кадралиевич, начальник управления государственной фельдъегерской службы РК г. Шымкента канцелярии премьер-министра РК.

4. Байзакова Нуржамал Абдикаримовна, учитель математики, педагог-исследователь МКОУ «Лицей No9 им. У.А. Жолдасбекова».

5. Садыков Арипхан Салыбаевич, доктор экономических наук, профессор кафедры бизнеса и управления в Региональном инновационном университете г. Шымкента.

6. Тлеубердиева Фатима Смановна, ветеран-педагог.

7. Ергобек Кульбек Сарсенович, доцент, профессор МКТУ им. Х.А. Ясави.

8. Битабаров Абдимажит Бекмаханбетович, председатель правления потребительской кооперации «Береке» г. Шымкента.

9. Досболов Айдар Абылкасымович, генеральный директор ТОО «Шымкент кус».

10. Наимбеков Мукан Избасханович, председатель совета директоров, учредитель ТОО «GraMad Retail».

11. Саржанов Бауржан Оразович, ветеран службы ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.

12. Кенжебекова Кульзада Анаркуловна, главная медсестра ГКП на ПХВ «Городской диагностический центр» г. Шымкента.

13. Юсупова Алия Максутовна, выдающаяся гимнастка, тренер, директор СДЮСШОР No9 по художественной гимнастике г. Шымкента, президент ОО «Казахстанская федерация гимнастики».

14. Мамырбаев Аскар Смаилович, известный архитектор, старший преподаватель ЮКУ им. М. Ауэзова.

15. Конакбаев Муфтулла Кулмуратович, строитель, учредитель и директор ТОО «MK-TIME Group».

16. Нахбаев Сайфулин Накипбекович, председатель ОО «Союз ветеранов Чернобыля» г. Шымкента.

17. Хамитбекова Бибипатима Султанбековна, швея, ветеран труда, председатель Совета бабушек Абайского района.

18. Искаков Турлыбек Утешович, ветеран системы высшего образования РК.

19. Тлеген Өстемир Тлегенович, ветеран строительной отрасли РК.

20. Оразов Анармет Орымбаевич, ветеран педагогики.

21. Шалабаев Исмаилбек Ибраевич, ветеран финансовой системы РК.

22. Бакеева Нурбала Егеубаевна, ветеран труда, сотрудник коммунальной сферы.

23. Жанбосынов Сейдинбек Керинбекович, руководитель отдела ирригационных систем ТОО «Таза Өлке».

24. Сейткулова Гулипа Кураловна, ветеран труда, работница в сфере благоустройства города.

25. Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич, председатель маслихата г. Шымкента.