Директора Ордабасинской школы, ученица которой решилась на суицид, отстранили от работы. Пока на две недели.

— Руководитель школы временно отстранена от занимаемой должности по п. 5 ст. 48 Трудового кодекса. По завершению расследования будет принято окончательное решение, — комментирует руководитель отдела развития человеческого потенциала Ордабасинского района Шуга Нурабаева.

По словам родителей девятиклассницы, руководитель учебного заведения причастен к смерти их ребенка. Школьница повесилась после четверки на экзамене. По мнению родственников погибшей, именно руководитель школы оказала давление вовремя экзамена.

-Она в сарае висела, я пыталась сделать искусственное дыхание, но было уже слишком поздно. Я спрашиваю, девочки, расскажите, что было на экзамене? А они говорят, что ей сказали: ты учишься на три, поэтому я тебе снижу балл! Кто сказал так, спрашиваю. Говорят: директор школы. Она сидела в полутора-двух метрах от неё, не списывала. У нее такой характер. Но я уверена, что на нее давили и оскорбляли, — считает Айман Даулет, мать погибшей девочки.