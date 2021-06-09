О ходе подготовительных работ тепловики отчитались перед акимом Шымкента.
На подготовку к холодам выделено 680 млн тенге. Из них освоены 27 млн.
На ремонт двух турбоагрегатов потратят 38 миллионов тенге.
Капитальным ремонтом охватят и вторую котельную.
Подрядчики обещают уложиться в 245 млн тенге.
В третьей котельной обойдутся текущим ремонтом.36 процентов многоэтажных домов Шымкенте успешно прошли опрессовку.
Сотрудники «Куатжылуорталык-3» ведут замену изношенных магистральных и внутриквартальных сетей, занимается подготовкой насосных станций к предстоящей зиме.
Мурат Айтенов поручил завершить все работы качественно и в срок.
Шынар Оразова