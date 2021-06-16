С прохождением атмосферных фронтов на западе, севере и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами и выпадением града.

На остальной части ожидается погода премущественно без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей. На побережьях юго-запада ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области местами усилиться ветер 15-20, порывы 23 м/с, днем в горах ожидаются шквал, град. В Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – град. В Северо-Казахстанской, днем в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами усилиться ветер 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области со шквалом. В Мангыстауской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем в Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, местами в Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, в отдельных районах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +26..+34 °C, без осадков, умеренный ветер. Завтра: +22..+34 °C, без осадков, умеренный ветер.