По итогам первого квартала текущего года потребление мяса и мясопродуктов сократилось до 19,8 кг в среднем на душу населения, минус 5,4% к аналогичному периоду прошлого года.

По данным energyprom.kz, в целом потребление мяса и мясной продукции сократилось более чем на 5% за год,

Больше всего мяса и мясопродуктов употребили жители Павлодарской области: 24 кг, плюс 1,9%; меньше всего — шымкентцы: 14,6 кг, плюс 1,7% за год.

В текущем году потребление мясной продукции сократилось в сравнении с показателями прошлого года сразу в 10 регионах из 17.

Заметнее всего показатель снизился в Алматы и Северо-Казахстанской области: на 12,5%, до 20,3 кг и 17,3 кг соответственно. В Акмолинской области потребление мясопродуктов сократилось на 11,7%, до 21,3 кг, в столице — на 11,5%, до 17,5 кг. При этом заметно выросло потребление мяса в Костанайской области — на 10%, до 20,5 кг на душу населения.

В 2020 году каждый казахстанец в среднем потреблял 7 кг мяса и мясопродуктов в месяц — на 5,6% больше, чем в 2019-м, на 14,3% больше, чем в 2015-м, и сразу на 58,4% больше, чем в 2010 году. Среднее потребление мясной продукции в месяц выросло за последние 20 лет с 3,7 до 7 кг.

Среднее потребление мясной продукции разнится в зависимости от размера домохозяйств. В домохозяйствах, состоявших из 1 человека, в текущем году потребляли в среднем 36,4 кг мясной продукции на душу населения в квартал, из 2 лиц — 28,3 кг, из 3 лиц — 21,8 кг, из 4 лиц — 18,3 кг, из 5 и более лиц — всего 15,4 кг на человека.

Заметим: в текущем году потребление сократилось в сравнении с прошлым практически по всем основным видам мясной продукции. Исключение составили мясные полуфабрикаты (плюс сразу 31,8%, до 29 г), а также сосиски и сардельки (плюс 7,5%, до 503 г).

Заметно упало потребление сала (на 17,7%, до 116 г), кур (на 11%, до 1,1 кг), варёных колбас (на 9,3%, до 674 г).

Среди разновидностей красного мяса потребление говядины сократилось на 1,9%, до 6 кг, баранины — на 3,9%, до 1,1 кг, конины — на 5,4%, до 1,8 кг, свинины — на 5,9%, до 824 г.

В первом квартале 2021 года доля расходов на потребление мяса и мясной продукции составила 17,9% от всех потребительских расходов домашних хозяйств.

По итогам мая 2021 года мясо и мясная продукция подорожали на 6,8% за год и на 0,9% — за месяц.

Баранина на прилавках магазинов, рынков и прочих розничных точек продаж в среднем по РК стоила 2,2 тыс. тг за кг — на 13,6% больше, чем годом ранее. Конина подорожала на 7,2%, до 2,4 тыс. тг, свинина — на 6,5%, до 1,7 тыс. тг, говядина — на 6,4%, до 2,1 тыс. тг, куры — на 4,1%, до 965 тг за кг.

Среди прочей мясной продукции полукопчёная колбаса подорожала на 8,7%, до 2,4 тыс. тг за кг, варёная — на 6,8%, до 2,1 тыс. тг.