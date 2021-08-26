Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) напоминает, что с 12 июня 2021 года действует бессрочный период обмена банкнот, выпущенных в 2006 году и после.

Всего за это время казахстанцы обменяли 66 403 банкноты на общую сумму свыше 163 млн тенге.

Больше всего обращений на замену банкнот поступило от жителей Алматы (16,6%), Нур-Султана (9,7%), Карагандинской области (8,8%).

Основная доля принятых к обмену купюр – это банкноты номиналом 500 тенге (47,1%).

Отметим, что вышедшие из обращения банкноты номиналами 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года можно обменять без каких-либо ограничений по срокам в территориальных филиалах НБК.

При выпуске новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения.

Банкноты как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении 1 года.

После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно обменять как в филиалах НБК, так и в отделениях БВУ и офисах АО «Казпочта».

По истечении 3 лет вышедшие из обращения банкноты можно будет обменять бессрочно в филиалах НБК.