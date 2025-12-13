В Шымкенте утвердили бюджет на 2026 год

Ключевой вопрос – бюджет города на 2026 год. Он составит 818 млрд тенге. В целом, за последние пять лет вырос объем производства в 1,7 раза, и достиг 813 млрд тенге.

Было сдано 5,5 млн квадратных метров жилья, 2 тысячи километров дорог. За 2021-2025 годы сдано в эксплуатацию 145 школ, 14 поликлиник, 2 дворца школьников, построен Конгрессхол. Присутствовавший на сессии Габит Сыздыкбеков призвал депутатов работать сообща и не снижать темпы роста экономики

«Давайте работать вот так вместе — сообща. Если объединиться, то нет неприступной крепости. В следующем году, если говорить откровенно, будет нехватка средств, бюджета. Поэтому мы не должны забывать об этом. Давайте работать вместе. Удачи», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента.

Также народные избранники рассмотрели вопросы о жилищной помощи, бесплатном питании и гарантированной медицинской помощи, утвердили программы реновации жилищного фонда и положение о Ревизионной комиссии и Аппарата маслихата города Шымкент и сметы расходов маслихата на 2026 год.