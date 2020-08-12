12 августа 2020 года во всех областях страны, а также городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент стартовали выборы 17 депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

Депутатов Сената Парламента избирают выборщики — граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков, которые во всех регионах страны началисья в 11.00 часов (по времени столицы).

На 17 мест в Сенате Парламента претендует 46 кандидатов.

В список выборщиков по республике включено 3069 депутатов маслихатов.

В день голосования на интернет-ресурсе Центральной избирательной комиссии будут функционировать сервисы онлайн наблюдения за:

— регистрацией выборщиков (10.00-11.00 часов по времени столицы);

— подведением предварительных итогов голосования.

Информация о ходе дня выборов будет размещаться на телеграм-канале ЦИК РК — https://t.me/electionelection.

Напомним, что в избирательные бюллетени включены 46 кандидатов (после регистрации 12 кандидатами были поданы заявления о снятии кандидатуры).

4 кандидата в Восточно-Казахстанской области, по 3 кандидата в 10 регионах: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская и Павлодарская области, города Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В остальных регионах – по 2 кандидата.

В список выборщиков по республике включено 3069 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Алматинской – 317 и Восточно-Казахстанской – 301 областях и наименьшее в городах Нур-Султан -21, Шымкент-26 и Алматы — 32.

Приняты все необходимые меры для обеспечения санитарной безопасности избирательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.