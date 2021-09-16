Депутаты Сената рассмотрели в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

Важность данного законопроекта обусловлена тем, что он позволит усилить защиту прав и улучшить качество жизни граждан с инвалидностью и людей, ухаживающих за ними. Особое внимание в нём уделяется детям с особыми потребностями и их семьям. В частности, впервые вводятся пособия для лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы. Кроме того, законопроектом предлагается и продление срока, который будет учитываться в трудовом стаже для ухаживающих, сообщает Пресс-служба Сената.

«На сегодняшний день в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» при исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту учитывается время ухода за ребенком с инвалидностью в возрасте до 16 лет. Законопроектом предусмотрено продление времени исчисления трудового стажа до 18 лет. Данная мера позволит лицам, достигшим пенсионного возраста, в полной мере учитывать трудовой стаж при получении государственной базовой пенсии и пенсионной выплаты по возрасту», — отметил в своём докладе сенатор Нариман Турегалиев.

Таким образом, законопроект, который сегодня был одобрен сенаторами и направлен на рассмотрение во втором чтении, позволит улучшить защиту прав около 400 тысяч граждан нашей страны.

На заседании Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке депутаты обсудили законопроект, касающийся усиления социальной защиты отдельных категорий граждан.

В документе прописаны изменения и дополнения в существующий Закон, а именно введение пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы, установление групп инвалидности с 7 до 18 лет с увеличением размеров пособий, предоставление прав на одновременное получение государственных социальных пособий и другое.

«Целью законопроекта является совершенствование законодательства Республики Казахстан по вопросам социальной защиты людей с особыми потребностями, поддержки семей воспитывающих детей-инвалидов, повышения размеров государственных социальных пособий, совершенствования вопросов пенсионного обеспечения, занятости населения и социального страхования»,— сказал Нариман Турегалиев.

Кроме того, в документе прописаны механизмы для упрощения процедуры регистрации безработных на бирже труда и получения статуса безработного.

По итогам заседания Комитета сенаторами было принято решение передать данный законопроект на рассмотрение Палаты.