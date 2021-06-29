Город Шымкент, проявивший активность в системе электронного журнала «Күнделік», во II полугодии 2020-2021 учебного года получил «Золотую кнопку».

Стоит отметить, что в первом полугодии учебного года наш город также был удостоен «Золотой кнопки».

Руководство ТОО «Күнделік» по итогам второго полугодия вручило «Золотую кнопку» акиму города Мурату Айтенову и руководителю управления образования Жанат Тажиевой. В этом году школы города перешли на полную систему электронного журнала.

Руководство ТОО «Күнделік (Kundelik)» наградило Почетной грамотой методический кабинет.

Стоит отметить, для контроля работы системы создана методическая группа из педагогов школ города. Его возглавил методический центр, созданный при управлении образования. Коллектив во главе с руководителем центра Меруерт Медетбековой внимательно следил за изменениями в системе и каждой рекомендацией.

Среди лучших по качественному и своевременному заполнению журналов «Золотую кнопку» получил Шымкент, «Серебряную кнопку» – Атырау, «Бронзовую кнопку» — Акмола.