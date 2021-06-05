Лучшие кардиохирурги страны оперируют 83-летнюю пациентку в шымкентском центре сердца.

Раньше женщину направили бы в Алматы или Нур-Султан. Мастер-класс шымкентским врачам проводит хирург с мировым именем Юрий Пя.

«До этого момента проведены четыре операции, две операции по восстановлению клапана. Не все такие операции умеют делать. Поэтому шымкентский центр решил сделать шаг в своем развитии. Это свой клапан, пациенту не нужно принимать какие-то препараты всю жизнь, как когда делается замена клапана. Это чревато осложнениями. Замена клапана это переход из одного состояния болезни в другое. А если клапан сохранить, это значит вылечить эту болезнь», — говорит Юрий Пя кардиохирург

К кардиологу пожилая женщина обратилась с жалобами на сильную боль. Несколько метров ходьбы, ей давались с большим трудом. Пенсионерка останавливалась, чтобы отдышаться. У пациентки была нарушена работа аортального клапана. Требовалось немедленное хирургическое вмешательство. Сердечный клапан реконструировали под местной анестезией. Никакого вскрытия грудной клетки и остановки сердца. Все манипуляции — через небольшой прокол в бедре.

«Мы делаем небольшой разрез в области бедренной артерии. Вводится катетер до 5 миллиметров до пораженного клапана. И имплантируется протез который замещает нарушенный клапан. Мы видим эффект сразу же после операции», — говорит Исабек Керимкулов, заведующий ангиографической лаборатории центра сердца Шымкента.

Центр сердца принимает пациентов из Шымкента и Туркестанской области. В год здесь проводят больше двух тысяч операций. 600 из них — на открытом сердце.

«Мы планируем, что центр сердца Шымкента будет выходить на новый уровень. Чтобы помощь была доступна в Шымкенте. Раньше мы отправляли пациентов в столицу, Алматы или в ближайшие страны, то сейчас эти операции мы проводим у нас. Буквально на прошлой неделе мы провели сложную операцию. В планах сделать у нас здесь центр трансплантации, и вывести кардиохирургическую службу на новый уровень», — говорит Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

В планах горздрава сделать работу центра сердца привлекательнее для иностранцев, желающих поправить свое здоровье. К кардиохирургам уже обращаются за помощью пациенты из Узбекистана, Кыргызстана и других стран ближнего зарубежья. Кроме врачей-профессионалов и инновационных медцентров, у нас есть не мало санаториев и лечебниц, где можно поправить здоровье и при этом полюбоваться местными достопримечательностями и красотами юга страны.