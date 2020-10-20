17 октября в городском кардиоцентре УЗ города Шымкента прошел мастер-класс с участием ведущих аритмологов страны.

В ходе мастер-класса были прооперированы три пациента с использованием катетера MiFi.

Сигналы с микроэлектродов позволяют точно определить область проведения воздействия.

Также микроэлектроды позволяют более точно получать подробную информацию о результативности воздействия, что в разы повышает эффективность операции и уменьшает время и частоту возникновения рецидивов.

Такие мастер-классы дают развитие всей кардиологии и аритмологической службе.

Доктора приобретают опыт использования новых методов оперативных вмешательств и использование новых технологий в своей практике.