17 октября в городском кардиоцентре УЗ города Шымкента прошел мастер-класс с участием ведущих аритмологов страны.
В ходе мастер-класса были прооперированы три пациента с использованием катетера MiFi.
Сигналы с микроэлектродов позволяют точно определить область проведения воздействия.
Также микроэлектроды позволяют более точно получать подробную информацию о результативности воздействия, что в разы повышает эффективность операции и уменьшает время и частоту возникновения рецидивов.
Такие мастер-классы дают развитие всей кардиологии и аритмологической службе.
Доктора приобретают опыт использования новых методов оперативных вмешательств и использование новых технологий в своей практике.