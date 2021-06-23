Но истинные причины установит проводимое расследование.

По одной из версий, четверо молодых парней, взявшись за руки, решили перейти реку Угам. Бурными потоками туристов могло унести течением.

Не исключают в департаменте по чрезвычайным ситуациям и версию того, что неопытные туристы могли попытаться пройти через реку по скользким камням. Возможно, кто-то из парней поскользнулся, а другие бросились ему на выручку.

Есть вероятность того, что молодые люди испугались медведей, которые в это время года становятся агрессивными.

— В ходе поисковых работ мы встретили много медведей. Их было свыше 20. Сейчас они агрессивные, защищают своё потомство. Может быть, ребята по пути встретили медведей. Мы рассматриваем и такой вариант, что, испугавшись хищников, туристы прыгнули в воду, — предположил Ерик Сарыбаев, заместитель начальника ДЧС Туркестанской области.

Напомним, что 21 мая туристы решили покорить ущелье Сары-Айгыр в горах Туркестанской области. Когда семеро ребят не вернулись в назначенное время, тревогу забили их родные. Троих юношей живыми обнаружили 28 мая. Поиски четверых парней затянулись. Почти через месяц их тела нашли в реке, на расстоянии нескольких километров друг от друга, спасатели вызволяли их из-под камней. Одного из туристов нашли выброшенным на берег бурным течением. Тело последнего потерявшегося в горах юноши обнаружили 22 июня. В поисках молодых людей в горах были задействованы сотни человек — спасатели, кинологи, водолазы, авиация.