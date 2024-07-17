Кого как, а меня сильно шокировала новость, что в Казахстане с начала года выпали из окон более 100 детей. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС РК.

Все ежегодно повторяется, меняются только цифры. С начала 2024 года (по состоянию на 10 июля) на пульт дежурного службы экстренного реагирования 112 поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов. Так, в результате несчастного случая погибли семеро, остальные 95 малышей с различными травмами госпитализированы в больницу.

Вот статистика по регионам. Случаи выпадения из окон произошли в Астане (18), Алматы (2), Шымкенте (5), Карагандинской области (12), Западно-Казахстанской (6), Восточно-Казахстанской (3), Кызылординской (13), Атырауской (5), Жамбылской (2), Костанайской (6), Акмолинской (5), Актюбинской (2), Павлодарской (6), Северо-Казахстанской (1), Мангистауской (5), а также в областях Абай (5), Улытау (5) и Жетысу (1).

В сообщении МЧС приводится цифра за прошлый год: зарегистрировано

170 аналогичных случаев, когда дети в возрасте от двух до 13 лет, оставаясь без присмотра взрослых, выпадали из окон. Во всех случаях дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели либо опираясь на противомоскитную сетку, и выпадали из окна вместе с ней…

Повторюсь, подобные случаи происходят ежегодно. Наступает весна, затем лето, когда в квартире невозможно держать закрытыми окна – душно… Видимо, в каждой семье считают, что с ними ничего подобного не случится, и их ребенка Всевышний уж точно убережет…

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК в очередной раз напоминает родителям правила безопасности.

* Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни малыша или искалечить ее навсегда.

* Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна: дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними.

* Установить на окнах замки безопасности, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно.

* Не оставлять детей без присмотра, особенно играющих возле окон и стеклянных дверей.

* Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

В нашем городском ДЧС обеспокоены также безопасным отдыхом детей летом. Недавно в региональной службе коммуникаций состоялась пресс-конференция на эту тему, на которой выступил и.о. начальника ДЧС г. Шымкента Еркин Отаргалымулы.

Задача номер один для спасателей – обеспечить безопасность детей на водоемах. Для этого они продолжают обучать ребят плавать в период купального сезона.

Ежедневно проводятся рейды и патрулирования по пресечению нарушений требований правил нахождения в общественных местах, водопользования и безопасности на воде.

К великому сожалению, несмотря на принимаемые меры, с начала года по причине оставления детей без присмотра зафиксировано три случая утопления в каркасном бассейне, один несчастный случай – в не установленных для купания местах.

Вторым немаловажным для наших спасателей вопросом является обеспечение пожарной безопасности детей в детских лагерях и зонах отдыха.

Чтобы игра с огнем не принесла беды, для 190 тыс. учащихся проведены интерактивные, открытые уроки, викторины и конкурсы. Организована агитационная работа по пожарной безопасности с охватом более 23 тыс. детей, сообщила пресс-служба ДЧС г. Шымкента.

По мнению Еркина Отаргалымулы основной причиной гибели детей является беспечность родителей, которые оставляют их без присмотра; нахождение в состоянии сна; неправильные действия при возникновении пожара.

Третья проблема – падение детей из окон многоэтажных жилых домов по неосторожности. Все пять зарегистрированных случаев падения из окон произошли из-за того, что родители или взрослые оставили свое чадо без присмотра, а окна в квартирах – открытыми.

Поняв, в чем суть проблемы, ДЧС в целях предотвращения несчастных случаев направил в управление строительства г. Шымкента письмо рекомендательного характера. Его суть – включение в проектно-сметную документацию при строительстве домов специальных крепежных элементов (фиксаторов), позволяющих спасти жизни многих детей.

Понимание было найдено. Чиновники из управления строительства в ответ на предложение ДЧС сообщили, что в проектно-сметную документацию будет включен пункт «оконный крепеж для защиты детей».

Еркин Отаргалымулы напомнил, что в нашем законодательстве обеспечение безопасности ребенка является прямой обязанностью родителей. В соответствии со ст. 127 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» неисполнение этих обязанностей влечет административное наказание. Вместе с тем ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья ребенка, находящегося в опасной для жизни или здоровья ситуации, предусмотрена ст. 119 и ст. 141 УК РК.

Самое дорогое, что у нас есть, – это дети и внуки. Мы, и никто другой, обязаны научить их правилам безопасного существования на этой планете.

Фарида Шарафутдинова