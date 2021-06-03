Кто является плательщиком налога на транспортные средства?

— Плательщиками налога на транспортные средства являются физические лица, имеющие транспортные средства на праве собственности (за исключением прицепов), зарегистрированные и (или) состоящие на учете в РК.

Как посчитать налог?

-Налог на транспортные средства можно посчитать самостоятельно используя сервис «Калькулятор», размещенный на портале Комитета государственных доходов МФ РК (kgd.gov.kz.) в разделе «Электронные сервисы»;

— в мобильном приложении E-SalykAzamat (скачать на AppStore PlayMarket).

В случае нахождения транспортного средства на праве собственности, менее налогового периода (календарный год) сумма налога исчисляется за период фактического владения транспортным средством посредством деления годовой суммы налога на двенадцать и умножения на количество месяцев фактического нахождения на праве собственности.

— Какой срок оплаты налога и какие реквизиты для оплаты?

Срок оплаты – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом (календарный год) по месту жительства физического лица.

Реквизиты для оплаты налога — код КБК -104402, код КНП -911, реквизиты пени: код КНП -912

— Кто не является плательщиками налога на транспортные средства?

—Не являются плательщиками налога на транспортные средства:

— Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств;

— лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

— герои Советского Союза и герои Социалистического Труда;

— лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан»;

— многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа» либо «Күмiс алқа»;

— инвалиды.

Указанные лица освобождаются от уплаты налога на транспортные средства по одному автотранспортному средству, за исключением автотранспортного средства свыше 4 000 куб.см., государственная регистрация которого произведена после 31.12.2013 года.

— Какой месячный расчетный показатель (далее — МРП) применяется при расчете налога на транспортные средства?

— Для исчисления налога на транспортные средства применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года.

— Как производиться расчет налога на транспортное средство, если транспортное средство угнано (похищено)?

—На период розыска транспортного средства, числящегося угнанным и (или) похищенным основанием для освобождения от уплаты налога являются сведения, подтверждающие факт (дату) возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства, предоставляемые в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств.

При этом исчисление (начисление) такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства.

Исчисление (начисление) налога возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства и его возврате на основании сведений, представленных в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств.