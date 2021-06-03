Кто является плательщиком налога на транспортные средства?
— Плательщиками налога на транспортные средства являются физические лица, имеющие транспортные средства на праве собственности (за исключением прицепов), зарегистрированные и (или) состоящие на учете в РК.
Как посчитать налог?
-Налог на транспортные средства можно посчитать самостоятельно используя сервис «Калькулятор», размещенный на портале Комитета государственных доходов МФ РК (kgd.gov.kz.) в разделе «Электронные сервисы»;
— в мобильном приложении E-SalykAzamat (скачать на AppStore PlayMarket).
В случае нахождения транспортного средства на праве собственности, менее налогового периода (календарный год) сумма налога исчисляется за период фактического владения транспортным средством посредством деления годовой суммы налога на двенадцать и умножения на количество месяцев фактического нахождения на праве собственности.
— Какой срок оплаты налога и какие реквизиты для оплаты?
Срок оплаты – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом (календарный год) по месту жительства физического лица.
Реквизиты для оплаты налога — код КБК -104402, код КНП -911, реквизиты пени: код КНП -912
— Кто не является плательщиками налога на транспортные средства?
—Не являются плательщиками налога на транспортные средства:
— Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств;
— лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;
— герои Советского Союза и герои Социалистического Труда;
— лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан»;
— многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской «Алтын алқа» либо «Күмiс алқа»;
— инвалиды.
Указанные лица освобождаются от уплаты налога на транспортные средства по одному автотранспортному средству, за исключением автотранспортного средства свыше 4 000 куб.см., государственная регистрация которого произведена после 31.12.2013 года.
— Какой месячный расчетный показатель (далее — МРП) применяется при расчете налога на транспортные средства?
— Для исчисления налога на транспортные средства применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года.
— Как производиться расчет налога на транспортное средство, если транспортное средство угнано (похищено)?
—На период розыска транспортного средства, числящегося угнанным и (или) похищенным основанием для освобождения от уплаты налога являются сведения, подтверждающие факт (дату) возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства, предоставляемые в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств.
При этом исчисление (начисление) такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства.
Исчисление (начисление) налога возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне (похищении) транспортного средства и его возврате на основании сведений, представленных в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств.