Несмотря на карантин, продажи бензина и прочих нефтепродуктов в РК сократились за «коронакризисный» год всего на 2%, передает ranking.kz

Деятельность АЗС, АГЗС и АГНКС. 2020

Объём розничной торговли нефтепродуктами автозаправочными (АЗС), автогазозаправочными (АГЗС) и автогазонаполнительными компрессорными (АГНКС) станциями в 2020 году составил 1,1 трлн тг — лишь на 1,5% меньше по сравнению с 2019-м.

Количество станций увеличилось за год на 3,7%, до 6272. Среди них насчитывалось 3913 АЗС, 2343 АГЗС и 16 АГНКС.

Почти две трети объёмов розничной торговли нефтепродуктами на АЗС, АГЗС и АГНКС в стоимостном выражении пришлись на бензин: 704,1 млрд тг, что в натуральном выражении составило почти 3,9 млн тонн.

Следом идёт дизельное топливо: 347,5 млрд тг, или 1,7 млн тонн. На сжиженные пропан и бутан пришлось 72,9 млрд тг, или 799,9 тыс. тонн, а на компримированный природный газ — лишь 55,5 млн тг, или 891 тыс. куб. м.

Среди регионов РК наибольшие объёмы розничной торговли нефтепродуктами на АЗС, АГЗС и АГНКС в 2020 году пришлись на Алматинскую область (129,7 млрд тг), город Алматы (110 млрд тг) и Карагандинскую область (105,5 млрд тг).

Самое большое количество станций отмечено в Туркестанской (660), Карагандинской (546) и Восточно-Казахстанской (503) областях.

Наибольший объём розничной торговли бензином пришёлся на марку АИ-92: 579,6 млрд тг, или 3,3 млн тонн.

Следом идёт АИ-95: 115,7 млрд тг, или 595,5 тыс. тонн. На марки бензина АИ-96 и АИ-98 пришлось 2,6 млрд и 6,2 млрд тг соответственно.

Средние розничные цена на бензин выросли по всем маркам. Так, за год наиболее востребованный бензин АИ-92 вырос в цене к маю 2021 года до 171,3 тг за литр (+12,8% за год). Бензин марки АИ-95/96 подорожал до 192,1 тг за литр (+11,6%), а АИ-95 — до 209,6 тг за литр (+9,5%).

Крупнейшие АЗС страны были уличены в ценовом сговоре и установке необоснованных цен на самый популярный у казахстанцев бензин АИ-92, сообщает АЗРК РК. Антимонопольным органом было отправлено 14 уведомлений сетям АЗС, в числе которых также значатся 3 республиканские — PetroRetail, «Гелиос» и Sinooil.