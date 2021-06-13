Это стало возможно благодаря стабилизационному фонду АО «СПК «Туркестан», заключившему договор с ТОО «Magnum Cash&Carry».

Таким образом акимат области, стабилизируя цены на продукты питания, намерен снизить расходы малообеспеченных семей.

В рамках договора СПК «Туркестан» выделило порядка 200 млн тенге для проведения товарной интервенции. В результате 19 наименований продуктов питания первой необходимости реализуются в супермаркете «Magnum» по фиксированным ценам стабилизационного фонда.

Жители области смогут приобрести по фиксированным ценам муку, гречку, говядину, мясо курицы, молоко, яйца и другие социально значимые продукты.

Напомним, по городу Туркестан реализация продуктов питания по цене стабфонда СПК «Туркестан» также осуществляется через 13 социальных магазинов и 5 супермаркетов.