Сегодня в 13:10 часов в 500 метрах от места слияния рек Айгыржыккан и Угам Толебийского района Туркестанской области были найдены вещи (толстовка, резиновая шлепка, спальный мешок).

Спасатели МЧС передали найденную сумку сотрудникам полиции. Вещи своего сына опознала мать одного из пропавших туристов. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

В настоящее время продолжаются поиски двух пропавших туристов. В регионе проводится аэровизуальная разведка вертолетом АО «Казавиаспас». Операция по поиску продолжаются уже 15 сутки.

В поисковых работах задействованы 137 сотрудников, 17 единиц техники, Департаментов по ЧС и полиции Туркестанской области, Пограничной службы КНБ, лесного хозяйства, МЧС Республики Узбекистан, 1 вертолет и родственники пропавших туристов. Поисковые работы ведутся по девяти направлениям.

Напомним, ранее три пропавших туриста были найдены и спасены. Также найдены тела двух туристов.