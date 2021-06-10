Отряд направились по правой и левой стороне реки Айгыржыккан до ущелья Орта кызыл зау.

Поисковые работы пропавших двух туристов в Сайрам-Угамском ущелье продолжаются и усложняются рельефами горной местности и сильным течением рек.

До сегодняшнего дня поиски проводились по горным ущельям с протяженностью более 1424 километров. С использованием беспилотных летательных аппаратов всего исследовано около 160 километров территории.

Совершены аэровизуальные облеты вертолетами АО «Казавиаспас» протяженностью более 10420 тысяч километров.

В поисково-спасательных работах задействовано 122 человека, 14 единиц техники, 3 беспилотных летательных аппарата ДЧС, ДП Туркестанской области, местных исполнительных органов, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, Национального парка, Федерации альпинизма, вертолет АО «Казавиаспас» МЧС и родственники.