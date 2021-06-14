Тело одного из двух разыскиваемых туристов было найдено 12 июня в 16 часов 20 минут спасателями республиканского оперативного спас отряда в центре реки Угам. Тело туриста застряло под камнем.

В связи с невозможностью, из-за сложного рельефа на данном участке подлета вертолета, спасатели с помощью веревок соорудили переправу над рекой и вытащили тело на берег, сообщил заместитель начальника ДЧС Туркестанской области Ерик Сарыбаев.



С помощью носилок тело было перенесено на ровную поверхность, чтобы вертолет смог забрать тело.

Зависнув на высоте 30 метров, с помощью лебедки спасатели подняли тело на борт.

В поисковых работах задействованы 127 сотрудников, 15 единиц техники, 3 квадрокоптера, 3 кинологический расчет Департаментов по ЧС и полиции Туркестанской области, Пограничной службы КНБ, лесного хозяйства, МЧС Республики Узбекистан, вертолет и родственники пропавших туристов. Поисковые работы ведутся по восьми направлениям.

Напомним, ранее три пропавших туриста были найдены и спасены. Также найдены тела трех туристов. Поисковые работы будут продолжены.