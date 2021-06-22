В «Сайрам-Угамском» ущелье найдено еще одно тело.

22 июня в 11:50 часов в ходе поисковых работ спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента в двух километрах вверх по течению от слияния рек Айгыржыккан и Угам обнаружили тело пропавшего туриста — жителя Атырауской области.

Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

На место направлен вертолет АО «Казавиаспас». Тело будет передано сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

На место вылетела следственная группа из Толебийского РОП.

Тело подняли на лебёдке и доставили на вертолете в Шымкент. Родственники опознали погибшего.

Поисковые работы велись по 8 направлениям. В них были задействованы 107 сотрудников, 17 единиц техники, 3 квадрокоптера, 4 кинологических расчета и один вертолет.

Напомним, 25 мая в 18:30 часов на пульт «112» поступило сообщение о пропаже 7 туристов. Поиски велись 27 суток. Ранее три пропавших туриста были найдены и спасены. Также найдены тела трех туристов.

МЧС РК призывает граждан соблюдать меры предосторожности в горах, без подготовки не подниматься в горы.