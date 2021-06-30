В Шымкенте горожанка выразила благодарность полицейскому, который помог ей в трудную минуту.

Сотрудники Департамента полиции города Шымкент выполняют свое дело с большой ответственностью, уделяя пристальное внимание каждому обращению жителей. Их неимоверный труд высоко оценивается населением. Об этом свидетельствует проявление благодарности граждан.

Так, в полицию Шымкента поступило очередное благодарственное письмо от местной жительницы со словами признательности в адрес командира взвода охраны здания департамента Александра Ганибаева. Наталья Олеговна поблагодарила правоохранителя за оказанную ей в трудную минуту помощь.

– Хочу от всей души поблагодарить Вас за проявление профессионализма и оперативность, грамотный подход к жизненной ситуации, внимательное отношение к гражданам и неравнодушие к чужой беде, – написано в письме.

Напомним, страж порядка помог женщине снять кольцо с опухшего после укуса пчелы пальца. – Не сняла кольцо вовремя, в результате палец сильно опух и начал кровоточить. Боль была невыносимой. Я просила мимо проходящего полицейского о помощи. В свою очередь, он аккуратно и без повреждений освободил палец, – рассказала горожанка.

Александр Ганибаев служит в органах внутренних дел более 20 лет. За этот период неоднократно был награжден за высокие достижения на службе.