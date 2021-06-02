Здания и сооружения, поврежденные сильным ветром, произошедшим вчера в Шымкенте, восстанавливаются собственниками.

Об этом сегодня сообщил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям, полковник гражданской защиты М. Жаксибаев.

«1 июня около 18.50 минут, по данным филиала «Казгидромед», фактическая скорость ветра на территории города составила 26 метров в секунду. Из-за ветра по городу сорвало крыши 2-х объектов образования, 5-ти многоэтажных жилых домов, 3-х коммерческих зданий и обрушились на автомобили. В результате пострадали 1 ребенок и 6 автомобилей. Состояние 12-летнего ребенка 2009 года рождения на сегодняшний день среднее. Жертв нет. В общей сложности по 10 адресам сорвало 3223 кв. метров кровли зданий», — сказал руководитель департамента.

Кроме того, в микрорайоне Нурсат, в жилых массивах Кайнарбулак, Сайрам, Исфиджаб, Утемис, Шапырашты, Кызылсу был отключен свет (около 14 тыс. потребителей). Аварийно-восстановительные работы провели специалисты районных электростанций Кайнарбулак и Сайрам, в около 23:00 часов по указанным адресам подключили электроэнергию.

В жилом массиве Нурсат, пострадавшие после штормового ветра жилые дома №74, 75, 76, 86, 111 и две школы будут полностью восстановлены ответственными подрядными организациями в рамках гарантийного срока. Необходимые строительные материалы и привлекаемая рабочая сила производятся за счет подрядчика. Гарантийный срок по указанным объектам на сегодняшний день не истек.