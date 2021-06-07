По данным Казгидромета, в Шымкенте 6 июня с 18:25 до 18:36 часов порывы ветра составили 15-28 м/с.

В результате в нескольких местах обрушились крыши домов.

В частности, в 5-этажном доме по улице Байтурсынова, 90А, на площади 40 кв. м. произошел срыв кровли, которая упала во двор дома по проспекту Кунаева д.1, в результате пострадал автомобиль марки «Toyota Corolla».

Также из-за сильного ветра обрушилась кровля дома 52 микрорайона Север. На место происшествия были направлены 2 единицы техники и 8 сотрудников экстренных служб. Погибших и пострадавших нет. Ситуация стабильная.