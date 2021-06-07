По данным Казгидромета, 6 июня было объявлено штормовое предупреждение об усилении ветра с порывами 15-20 м/сек.

Об этом население было проинформировано посредством SMS, теле- и радиоканалов.

В Шымкенте около 18.30 часов вечера порывы ветра составили от 15 до 28 метров в секунду. В результате произошли срывы крыш одного коммерческого объекта, 4 частных домов и 8 многоэтажек. Общая площадь сорванной кровли составила 585 кв.м.

Также в результате обрушения деревьев и срыва кровли домов, облицовочного материала многоквартирного жилого дома площадью 36 кв. м. повреждено 8 автомобилей.

Для устранения последствии на местах происшествия были задействованы 6 единиц техники и 25 человек личного состава ДЧС города Шымкент. Жертв и пострадавших нет.