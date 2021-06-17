1 июня житель города Туркестан, обязанный пройти домашний карантин, 10 июня нарушил режим самоизоляции.

О том, что с момента изоляции из-за болезни коронавирусной инфекцией не прошло 10 дней стало известно в международном аэропорту «Turkistan» по программе «Ashyq».

Жителя с «красным» статусом не допустили к посадке на рейс самолета.

Туркестанское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля оштрафовало гражданина за нарушение режима самоизоляции по статье 802 КоАП на сумму 87500 тенге.

В Туркестанской области с 20 мая по 15 июня зарегистрировано 24 случая нарушения режима самоизоляции. Об этом стало известно благодаря информационной платформе «Ashyq». Система отобразила красный цвет у 7 пользователей, ещё у 17-желтый.

В настоящее время в регионе 305 объектов работают по программе «Ashyq».