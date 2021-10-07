О том, что Лаура Еркимбекова нарушила карантин, женщина узнала через приложение Ашык.

Жительница Шымкента пролежала в больнице 10 дней с диагнозом коронавирус, после этого ее отправили на домашний карантин. Лаура рассказывает, вызывала домой медиков, те взяли ПЦР-тест и подтвердили коронавируса нет.

«Я заболела и попала в больницу на скорой 13-го августа. Взяли ПЦР, ПЦР положительный. Я посчитала с 14 числа, что через 2 недели карантин проходит, то есть 28 августа. 23-го выписалась из больницы, 26-го пришел ПРЦ — отрицательный. Первый раз после карантина вышла 30-го числа. И 30-го показывает красный статус. И вот меня оштрафовали на 43755 тенге. И я не смогла доказать, что с 26-го числа я была в безопасной зоне», — говорит Лаура Еркинбекова, жительница Шымкента.

Подобные «письма счастья» получают многие, уверяет женщина. По ее словам, в больнице никто не предупреждает о том — сколько именно продлится карантин.

Учитель средней школы Ольга Бахтиярова оказалась в похожей ситуации, говорит в день сдачи ПЦР зашла в банк и получила штраф в почти 90 тысяч тенге.

«Я попала в больницу с пневмонией. После выписки меня отправили в поликлинику сделать ПЦР-тест, для того чтобы закрыть больничный и выйти на работу. В поликлинику я поехала 24-го, хотя не понимала меня вылечили или нет, позвонила врач, спросила: «Вы приедете? Мы вас ждем.» После поликлиники, так как вышла из дома, получала СМС — банк проглотил карточку. Сын получал зарплату, и мне нужно было забрать мою карточку. Я пошла в банк, отсканировала код, после того как красный статус вышел, я извинилась и ушла. Через 2 недели позвонили с СЭС и сказали, что мне назначен штраф», — говорит педагог.

Оштрафованные шымкентцы обратились к санврачам, но те лишь развели руками, мол, штраф — законный. Специалисты говорят, карантин нужно соблюдать 2 недели со дня выявления положительного теста на коронавирус. По прошествии 14 дней красный статус изменится на зеленый.

«Мы направляем повестку на направление материала, если человек согласен, у него есть возможность в течение 7 дней оплатить половину штрафа. Если после 7 дней не оплатил штраф, тогда составляем постановление на штраф, то есть на полную сумму. В течение 10 дней есть время на оспаривание постановления, и есть возможность оплатить штраф в течение 30 дней. Если в течение 30 дней человек не оплатил, то мы направляем дело в суд», — говорит Алдаркул Ахметов, заместитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Шымкента.

Только в сентябре санврачи оштрафовали почти 500 жителей Шымкента с «красным» статусом. Нарушителям карантинного режима придется выплатить штраф 30 МРП, а это 87 с половиной тысяч тенге. Людям с «желтым» статусом, сначала придет предупреждение, а оштрафуют уже в случае повторного нарушения. Санврачи советуют — после выписки из больницы, проверять свой статус и соблюдать карантин до тех пор, пока не замигает зеленый.