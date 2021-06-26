Из них 193 матери — обладатели «Алтын алқа», 871 мать — награждена подвеской «Күміс алқа».

Подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа» были утверждены в 1993 году Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева. Порядок награждения подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» многодетным матерям регулируется Законом Республики Казахстан «О государственных наградах».

Подвеска «Алтын алқа» вручается матерям, родившим и воспитавшим семь и более детей, а «Күміс Алқа» – матерям, родившим или усыновившим в установленном законом порядке шестерых детей. Награда вручается гражданам по достижении младшим ребенком возраста одного года и при наличии живых других детей.

Стоит отметить, при присуждении наград «Алтын алқа» и «Күміс алқа» учитываются также дети матерей, погибших либо пропавших без вести при защите интересов страны или исполнении иных служебных обязанностей, погибших при стихийных бедствиях либо при исполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни и материальных ценностей, борьбе с преступностью и охране общественного порядка, а также умерших при таких происшествиях вследствие ранения, увечья или заболевания.