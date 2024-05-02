Акима Каратауского района оштрафовали на 332 280 тенге

Прокуратура оштрафовали акима Каратауского района на 332 280 тенге, передает OTYRAR.

По акту прокурорского надзора в отношении акима составлено 9 протоколов об административных правонарушениях по ч.ч. 5, 7 и 10 ст. 207 КоАП РК «Нарушение законодательства РК о государственных закупках».

«По результатам анализа выявлены факты установления в конкурсной документации требований, не предусмотренных законодательством, а также незаконного признания потенциального поставщика несоответствующими квалификационным требованиям и непринятия мер в отношении поставщиков, ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства»,-сказано в официальном сообщении прокуратуры Каратауского района.

Иллюстративное фото: 365info.kz