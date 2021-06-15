Он рассказал, что животное выбралось из клетки и залезло на столб. Чтобы заставить обезьяну спуститься, он несколько раз выстрелил в воздух из пневматического оружия. Потом поймал обезьяну и посадил ее обратно в клетку.

Установлено, мужчина купил макаку в Узбекистане, чтобы потом перепродать.

Мужчине грозит административная ответственность.