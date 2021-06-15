Полицейские Туркестанской области при мониторинге соцсети обнаружили видео, на котором обезьяна лезет по фонарному столбу и не может спуститься.
Действие происходит в Сарыагаше. Местные полицейские немедленно выехали на место и выяснили, что хозяином обезьяны оказался местный житель.
Он рассказал, что животное выбралось из клетки и залезло на столб. Чтобы заставить обезьяну спуститься, он несколько раз выстрелил в воздух из пневматического оружия. Потом поймал обезьяну и посадил ее обратно в клетку.
Установлено, мужчина купил макаку в Узбекистане, чтобы потом перепродать.
Мужчине грозит административная ответственность.