Подробности гибели 8-летнего ребенка на винограднике в Туркестанской области

Несчастный случай произошел в Казыгуртском районе.

Семилетний ребенок был застрелен на винограднике в селе Акжар. Там работал его отец, которого вместе с братом наняли для отстрела птиц. В тот злополучный день мужчины взяли на работу детей. Никто из них не подозревал, чем всё это обернется. Трагедия произошла когда мужчина произвел выстрел и по неосторожности попал в ребенка. Мальчик скончался на месте проишествия.

Погибший учился в школе села Акжар. По словам завуча учебного заведения, в этом году он должен был перейти во второй класс. Педагоги говорят: мальчик был отличником, хорошо ладил со сверстниками.

Галымжан Нованов, заместитель директора школы №28 села Акжар:

«Он был третьим ребенком в семье. Все члены его семьи учатся в нашей школе. Самый старший ребенок перешел в 5 класс, а второй ребенок перешел в 4 класс, погибший мальчик должен был перейти во второй класс. Погибший был очень шустрым ребенком и учился хорошо. Мы о его гибели узнали недавно и сразу сообщили в областное управление образования».

Серьёзный разговор с правоохранителями предстоит и хозяину виноградника. Ведь не ясно, как школьники были допущены на безопасную территорию, где производился обстрел птиц.

Алибек Плалов, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области:

«Для защиты урожая от палящего солнца, дождя, града и птиц интенсивных садов есть специальные сетки. На это и для развития интенсивных садов с государственного бюджета предусмотрены субсидии в размере сорока процентов. Но, чтобы отстреливать или распугивать птиц выстрелами из ружья для защиты урожая – такого нет».

Подозреваемого в несчастном случае уже доставили в полицию. Проводится досудебное расследование.

Гульнар Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области:

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Назначены экспертизы. Все обстоятельства выясняются».

8-летнего мальчика похоронили в родном селе Акжар. С его близкими журналистам поговорить не удалось. Родители тяжело переживают потерю сына и отказались что-либо комментировать. Мальчик был единственным сыном в семье. У него осталось трое сестер.