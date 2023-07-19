Уволен судья, назначивший мягкий приговор убийце 5-летней девочки

Председателя Сарыагашского районного суда уволят после жестокого убийства 5-летней девочки.

Верховным Судом проведена служебная проверка по факту вынесения в мае текущего года незаконного приговора в отношении подозреваемого в убийстве малолетней девочки.

По итогам проверки инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области Нурказы Шетенова от занимаемой должности.

Напомним, убийца 5-летней девочки, ранее в алкогольном опьянении, пытался убить односельчанина топором. Дело велось по статье 106 УК РК (нанесение тяжких телесных повреждений). После этого суд арестовал мужчину на время следствия.

Тогда он отделался лишь домашним арестом, вместо реального приговора. А спустя время, рецидивист зверски напал на девочку и убил её.