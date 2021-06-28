Шымкент стремительно расширяется, растут и потребности города в коммунальных услугах.

Чтобы жители новых районов города не испытывали проблем с питьевой водой, модернизируется система водоснабжения и строятся новые структурные объекты.

Близятся к завершению строительно-монтажные работы на водопроводном сооружении «Комешбулак». Этот важный объект должен будет запитывать питьевой водой жилые массивы северной и северо-западной части города.

«Согласно генеральному плану, ведется строительство водопроводных сооружений «Комешбулак». Благодаря этому объекту, чистой питьевой водой будут обеспечены жители микрорайонов: Туран, Шымсити и частично массива Бозарык. В общей сложности, водопотреблением будут охвачены еще 80 тысяч человек. Производительность данного сооружения – 121 тысяча кубических метров воды в сутки. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию сооружения планируется на конец июля этого года», — рассказал начальник отдела капитального строительства ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Булан Турлыбеков.

Водопроводное сооружение включают в себя два резервуара-накопителя (каждый объемом 10 000 кубических метров), насосную станцию второго подъема, станцию обеззараживания, электролизную и фильтры-поглотители. Территория будет благоустроенна и обеспечена охранным периметром, как стратегический объект жизнеобеспечения города.

В настоящее время, питьевой водой Шымкент обеспечивает Акбай-Карасуйский и, частично, Бадам-Сайрамский водозаборы. В резерве и находятся еще несколько водозаборных сооружений.