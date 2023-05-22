Питьевой водой обеспечат массив «Карабастау»

Отличная новость для жителей массива Карабастау. До конца этого года в населенном пункте завершится прокладка водопровода.

Аким Шымкента узнал как ведутся работы, поставил ряд конкретных задач. Не обошлось без критики: ответственным дано поручение исправить выявленные Муратом Айтеновым недочеты.

В день работники прокладывают около 10 километров водопроводных труб. Специалисты гарантируют качество по стойкости к коррозии, сроку службы, температурному расширению, кислородо непроницаемости, гибкости и способу соединения. Перед тем как переходить к делу, нужно решить немало вопросов, так как мелочей при организации водопровода попросту нет.

Работать приходится в усиленном режиме. Задача поставленна сложная, а сроки сдачи — минимальные.

«Вы всё продумали и рассчитали? Завтра здесь построят дома, для них подведут водопровод? Им воды хватит? Надо сделать так, чтобы везде было достаточно воды. Необходим большой резервуар, который будет снабжать людей водой. Проконтролируйте это!»,- говорит Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

Акима заверили, что дефицита с питьевой водой жилой массив «Карабастау» испытывать не будет. На некоторых участках, где проект детально не проработан, строительство домов нужно будет приостановить. Всё для того, чтобы в будущем у жильцов не возникло проблем.

«На нескольких участках нужно остановить пока строительство домов, мы должны сначала сделать, а потом уже давать людям площадку с готовой инфраструктурой. Если не хватит мощности, нужно пояснять людям. Люди могут построить дом в надежде что все будет, а на деле будут проблемы. Так нельзя», — говорит Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

Коммунальщики заверили, что поставленные задачи выполнят. При этом, они уверяют, что к концу 23-го года мегаполис будет стопроцентно обеспечен качественной питьевой водой.