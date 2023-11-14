Жизнь как выживание: Почему жители микрорайона Курсай годами ждут воду

В Шымкенте доступ к качественной питьевой воде есть ни у всех. Жажда одолевает жителей окраин, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Так в микрорайоне Курсай годами ждут питьевую воду. В 2021 году люди порадовались – мол, наконец-то появится центральный водопровод. Его начали прокладывать и даже подключили часть абонентов. Но в 8500 домах питьевая вода так и не появилась. Измученные водной блокадой недоумевают: почему их обошли стороной, и каждый раз местные власти объявляют новые сроки долгожданного события.

О том, что в микрорайон Курсай провели водопровод — напоминают лишь торчащие на каждом участке шланги. Однако вода в них так и не появилась. Горожане говорят, что до сих пор лишний раз руки помыть не могут. Проект обошёлся бюджету больше чем в 5 миллиардов тенге. Часть населения в микрорайоне питьевую воду получили. А вот многодетная мать Кулпынай Пайзулла говорит, что её жизнь похожа больше на выживание. Воду она вынуждена по-прежнему добывать.

«Вода быстро желтеет, появляется непонятный вкус. А мы её пьем. А что делать? Дети уже всеми кишечными инфекциями переболели», — говорит Кулпынай Пайзулла, жительница микрорайоне Курсай.

Местные власти организовали в микрорайон подвоз воды. На одной из улиц также установлена колонка. Правда добираться до неё многим приходится больше километра. С огромными флягами и бочками. Шымкентцы говорят, что не об этом они мечтали много лет.

«Три года уже прошло, чтобы положить туда трубу, а сейчас трубы пустые. Не работает. Делают, делают. Обещают через 10 дней, через месяц. Обещания дают, но не делают», — говорит Ергали Битемиров, житель микрорайоне Курсай.

«У нас были изменения в проекте. Внесли новые дома, которые уже построили. Этих абонентов тоже подключим. Полностью резервуар будет готов в декабре 2023 года. Тогда питьевую воду полностью все получат», — говорит Акарыс Боранбай, главный специалист отдела управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента .

Это не единственный микрорайон на окраине Шымкента, где ждут питьевую воду. В режиме ожидания также жители массивов Кайнар Булак и Сайрам. В акимате говорят, что до конца года вопрос решат. А согласно новому генлану, именно Курсай должен стать центром Туранского района. С новыми больницами, школами, скверами и парками. Пока местные жители надеются увидеть хотя бы элементарные блага цивилизации – часть домов также не подключены к природному газу. Пока не закончат инженерную инфраструктуру, не будет здесь и нормальных дорог.