У шымкентцев мерзнут внутридомовые системы водоснабжения

В центральную диспетчерскую службу ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» за последние дни поступило 116 заявок о замерзании внутренних водопроводных сетей.

В некоторых домах это произошло из-за отсутствия окон в подъездах и незакрывающихся входных дверей. Несмотря на многочисленные предупреждения, некоторые жители многоэтажек и частных домов не провели работу по утеплению внутридомовых и внутридворовых систем водоснабжения. Трубы промерзли.

«Проводили с жителями работу о необходимости подготовки дома к зиме? Миллион раз писала, не только сама говорила, писала, сегодня напишу — завтра сорвут, им все равно», — говорит домком дома № 44 по улице Мангельдина Зинаида Прокофьева.

Для частного домовладения промерзание водопровода в мороз – серьезная проблема.

При этом за исправность внутридомовой инфраструктуры несут ответственность сами жители. Они же отвечают за комплексную подготовку сетей водоснабжения и водоотведения к зиме.

Однако не все заранее побеспокоились утеплить трубопровод, проходящий над землей или в неотапливаемых помещениях. Замерзли и уличные колонки. Для того, чтобы восстановить водоснабжение в пострадавших от холода домах, аварийные бригады работали круглосуточно.

Между тем специалисты ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» проводили разъяснительную работу среди жителей домов в течение года, был проведен круглый стол с привлечением всех заинтересованных сторон. Но, как показали первые морозы, некоторые дома к ним оказались не готовы.

Одна из причин этого – отсутствие органов самоуправления в многоэтажных домах. Жители не хотят участвовать в сохранении инфраструктуры своего дома.

И только после ЧП начинают утеплять свои подъезды. Специалисты предупреждают, большая часть зимы еще впереди, а потому свои линии водоснабжения надо подготовить к холодам, если вы до сих пор этого не сделали..