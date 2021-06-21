13 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 46 человек взяты на домашний карантин.

Всего на сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется 1 276 мест (городской инфекционный центр — 490, клиника «Атамекен» — 450, ЦГБО имени Орынбаева — 70 мест, лечебный центр №14 — 250, городской перинатальный центр — 30, реабилитационный центр №2 — 100, городская детская клиническая больница — 10, кардиологический центр Шымкент — 6), наполняемость коек составляет 26%, 938 коек свободны. В инфекционном стационаре на лечении находятся 338 больных (КВИ-171, пневмония-167, ОРВИ-0), в реанимации – 12.

На сегодняшний день пробы ПЦР взяты у 462 487 человек, из них за последние сутки — 1094.

Также за сутки в городе вакцинировано 2 354 человека (I компонент — 1 423, II компонент — 931). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 228 356 человек. Из них 132 259 человек получили два компонента вакцины.

На территории города работают 20 мобильных групп по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 20 июня они провели проверку 212 объектов. Из них в 8 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Призываем жителей города строго соблюдать режим карантина, элементарные правила предосторожности.