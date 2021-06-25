11 шымкентских спортсменов в этом году отправятся покорять Токио.

Именно столько лицензий на Олимпийские игры шымкентцы завоевали в разных видах спорта. Они будут защищать честь страны и города в 7 видах спорта. Это бокс, стендовая стрельба, каратэ, художественная гимнастика, дзюдо и пулевая стрельба. Сегодня аким города Мурат Айтенов пожелал спортсменам удачи, и выразил надежду, что они привезут в Шымкент медали.

«Я уверен, что вы привезете медали различного номинала, но, мы, казахи, любим золото, и надеемся, что привезете золотые медали. Мы будем болеть за вас», — говорит Мурат Айтенов, аким Шымкента.

Впервые в этом году в летних Олимпийских играх выступят каратисты. В этом виде спорта примут участие 5 казахстанских спортсменов, из них трое — из Шымкента. Софья Берульцева занимается каратэ с 6 лет. К главным играм четырехлетия спортсмены готовились долго и готовы завоевать призовые места.

«Подготовка проходит хорошо, сейчас мы поедем на двухнедельные сборы в Алматы, оттуда в Токио, там продолжим заниматься и дальше будем бороться за медали», — говорит Софья Берульцева, каратистка.

А шымкентец Игорь Лигай вошел в число 50 лучших судей мира и стал судьей предстоящей летней Олимпиады. Во время встречи с градоначальником спортсмены получили от спонсоров по 2 млн тенге. 32 летние Олимпийские игры пройдут с 3 июля по 8 августа в японской столице.