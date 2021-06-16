Для стабилизации цен на продукты питания в 11 микрорайоне города, по улице Елшибек батыра, №116 был открыт «Социальный магазин».

Особенностью социального магазина является низкая и фиксированная цена на продукты питания первой необходимости, которые население потребляет ежедневно.

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В рамках проекта «От поля до прилавка» в городе планируется открытие большого количества подобных магазинов. Для этого крестьянскому хозяйству «Каскасу-С», занимающемуся откормом скота в городе, были предоставлены в оборот заемные средства в размере 200 млн тенге, заключен договор. В соответствии с договором в густонаселенных районах нашего города в июле и августе планируется открытие двух социальных магазинов. Там будут продаваться овощи, мясные продукты и другие продукты питания.

Кроме того, в августе текущего года планируется запуск четырех передвижных торговых точек по реализации мясной продукции. В этой связи руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии А.Каныбеков посетил «Социальный магазин» в 18 микрорайоне, открытие которого планируется в июле, где ознакомился с ходом работ.

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Стоит отметить, строительные работы социального магазина завершены полностью. В настоящее время ведутся работы по установке необходимых стеллажей, оборудования для магазина. В дальнейшем, в случае открытия «Социальных магазинов», жители смогут приобрести качественные и по сниженным ценам продукты питания.