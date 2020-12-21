Взять нужные вещи, продукты, коляски, ходунки и многое другое можно в социальном магазине благотворительного фонда «Ана жолы».

Там помогают нуждающимся жителям Шымкента. Сюда могут обратиться за поддержкой те, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Приезжают в социальный магазин не только горожане, но и жители Туркестанской области. Айгерым Кенжебекова — мама семерых детей — самому младшему из которых всего восемь лет. Больше всего женщина переживает за то, во что трудно одеть своих чад. Ведь сейчас зима, а детям нужна теплая одежда и обувь.

«Я приехала из Тюлькубаса, у меня семеро детей. Нам нужны и продукты, но больше всего одежда. Потому что сейчас холодно, некоторые дети в школу ходят, другие на дистанционке. Спасибо волонтерами за то, что они делают. Пусть Аллах им воздаст за это», — говорит Айгерым КЕНЖЕБЕКОВА, мама семерых детей.

Помощь нуждающимся в социальном магазине оказывают системно — продукты и одежду, например, выдают один раз в два месяца. Каждого, кто обращается за поддержкой в тяжелый момент, заносят в единую базу, а также просят предоставить документы, чтобы помогать только тем, кто действительно в этом нуждается.

«Мы ведем базу, как именно была оказана помощь, продуктами, одеждой консультацией. Продукты и одежда выдаются один раз в два месяца. Если это многодетная мама или матери -одиночки, нужно свидетельство о рождении на всех детей, если мать — одиночка, то это форма 4, если просто многодетная, то свою подвеску, инвалиды справки об инвалидности, если пенсионеры, то пенсионную книжку», — говорит Фарида ЖОЛДАСБАЕВА, волонтёр благотворительного фонда «Ана Жолы».

Дают волонтеры здесь и юридические консультации, оказывают и психологическую поддержку семьям, в которых произошел разлад, женщинам, которые остались одни и сами тянут «лямку», старикам, которых бросили родные.

«Здесь оказывается помощь уязвимым слоям населения, площадь магазина позволяет проводить мероприятия по оказанию бесплатных юридических консультаций, психологической помощи, что хорошо что у нас есть юрист волонтер, психолог который помогает тяжелым семьям. В будущем планируем на базе проводить тренинги», — говорит Гузаль АУЕЛЬБЕКОВА, волонтёр благотворительного фонда «Ана Жолы».

Социальный магазин работает два дня в среду и в субботу 12 дня до 5 часов вечера. Обратиться за помощью к волонтерам могут:

1. Многодетные вдовы (от 4 детей)

2. Многодетные матери одиночки (от 4 детей и выше)

3. Мамы одиночки и вдовы, у которых меньше 4 детей — при этом 1 и более детей — инвалиды

4. Многодетные нуждающиеся полные семьи (где есть оба родителя, живущие на квартире) от 5 детей и более…

5. Мамы одиночки с одним ребёнком инвалидом.

6. Одинокие пенсионеры.

7. Ветераны.

8. Мамы-одиночки, у которых 2-3 детей, но при этом у Мамы нет родственников (Мама сама сирота, некому помогать)

9. Мамы-одиночки с 1 ребёнком, где Мама сама — инвалид.

10. Инвалиды 1-2 групп из нуждающихся семей

11. Отцы-одиночки.

АДРЕС: Абдразакова 6А (Рядом с Областным перинатальным центром №2)