До конца года планируется дополнительно открыть еще 3 социальных магазина и четыре передвижные торговые точки, передает otyrar.kz.

Сегодня в Шымкенте в рамках мер по стабилизации цен на продукты питания открылся второй в городе социальный магазин «QAZ ЕТ», расположенный в 18 микрорайоне по улице Т.Рыскулова.

Его открыли заместитель акима города А.Саттыбаев и руководитель городского управления сельского хозяйства и ветеринарии А.Каныбеков.

Напомним, ранее первый «Социальный магазин» в нашем городе был открыт по адресу: 11 микрорайон, улица Елшибек батыра, №116.

Отличительной особенностью социального магазина от других обычных продуктовых магазинов является низкая и фиксированная цена на товары первой необходимости.

Стоит отметить, в рамках мер по стабилизации цен на продукты питания в городе для увеличения количества «Социальных магазинов» одному из крупнейших хозяйств города КХ «Каскасу-С», занимающемуся откормом скота, были предоставлены в оборот заемные средства в размере 200 млн тенге, заключен договор.

В ближайшее время в густонаселенных районах города до конца года планируется дополнительно открыть еще 3 социальных магазина и четыре передвижные торговые точки по реализации мясной продукции. Там будут продаваться овощные и мясные продукты по фиксированной цене.

В открывшемся сегодня социальном магазине «QAZ ЕТ», общей площадью 70 квадратных метров, трудоустроено 10 человек.

Кроме того, в городе Шымкент в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых центрах «Грамад», «Фиркан», «Magnum Cash&Carry» реализуются 19 социальных товаров по фиксированным ценам. В 4 местах города регулярно проводятся продовольственные ярмарки, где потребительские товары реализуются по ценам на 10-15% ниже рыночных.