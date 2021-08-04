В Шымкенте с начала года открылись два «Социальных магазина».

В целях реализации пилотного проекта Главы государства «от поля до прилавка» аким города Мурат Айтенов поручил увеличить количество социальных магазинов в городе, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.⠀

Для стабилизации цен на продукты питания в городе растет количества «Социальных магазинов». Одному из крупнейших хозяйств города КХ «Каскасу-С», занимающемуся откормом скота, были предоставлены в оборот заемные средства в размере 200 млн тенге, заключен договор.

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Сегодня в рамках данного договора, в микрорайоне Нурсат, по улице Назарбекова, 12/5 начала работу вторая точка социального магазина «QAZ ЕТ».

В социальном магазине мясные продукты будут реализовываться по фиксированной цене.

До конца года крестьянское хозяйство планирует запустить 2 социальных магазина и 4 передвижные торговые точки по реализации мясной продукции в густонаселенных районах города.