Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с работой нового социального магазина.

В социальном магазине, расположенном по улице Елшибек батыра, постоянной работой обеспечены 10 человек.

Пилотный проект в соответствии с поручением Президента «от поля до прилавка» реализуется в Шымкенте.

Общая сумма инвестиций данного проекта — 50 млн тенге. Здесь реализуются социально значимые продовольственные товары повседневного потребления по доступным ценам.

В этом магазине есть продовольственные товары и тепличная продукция, произведенные только в Шымкенте. То есть, между производителями продуктов питания и владельцем магазина нет посредников. Кроме того, данная продукция продается по ценам на 20 процентов ниже средней цены по городу.

Аким города поручил руководителю управления сельского хозяйства и ветеринарии координировать продукции местных товаропроизводителей в соответствующих магазинах. Также обязал увеличить ассортимент товаров.

М.Айтенов отметил, что один из путей стабилизации цен в экономике является активизация работы по увеличению подобных социальных магазинов.