В городе стартовал городской этап национального конкурса «Мерейлі отбасы».

За победу борются 110 пар: многодетные родители, люди с большим семейным стажем и те, кто только недавно связал себя брачными узами.

Детские голоса в доме Бердиходжаевых не смолкают, кажется, никогда. В большой семье это норма. И самообладанию взрослых тут можно только позавидовать. За уют в доме отвечает бабушка Сауле Жусуповна. Всё свое время, любовь и заботу она без остатка отдает детям и внукам.

«Если каждая семья будет жить в мире и единстве, тогда и наша страна будет процветать. Главное, уважайте друг друга», — говорит Сауле Бердиходжаева, участница конкурса «Мерейлі отбасы».

Женщина успевает еще заниматься благотворительностью. Соседи знают: Сауле апай в помощи никогда не отказывает. Впервые Бердиходжаевы решили заявить о себе на всю страну, став участником национального конкурса «Мерейлі отбасы». В этом году 110 счастливых пар расскажут о своих секретах семейного счастья.

«Основная цель конкурса – показать главные ценности семьи. В благополучной семье любовь и уважение к Родине являются основным правилом. Также воспитание настоящих патриотов», — говорит Баймырза Адамбек, руководитель отдела содействия социальной защиты населения Абайского района г. Шымкента.

Что такое крепость семейных уз знают и в доме Усеновых: всегда один за всех и все за одного. Долгие вечера здесь привыкли коротать тоже вместе под скрипку, фортепиано, кобыз.

Перед жюри теперь будет стоять непростой выбор. Им предстоит ознакомиться с трудовой деятельностью, семейными ценностями и традициями каждого участника.

Екатерина Попкова