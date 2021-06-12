Экс-заместителя горздрава приговорили в трем годам лишения свободы.

Ернар Мырзакулов в разгар пандемии, использовав поддельные документы, отказал в выплате почти полутора миллиардов тенге поставщикам медоборудования. На эту же сумму осужденный заключил договор с другими поставщиками, причинив значительный ущерб государству. Потерпевшими в деле фигурировали четверо предпринимателей.

Они обратились в департамент экономических расследований, а потом в суд.

-В суд он был предан по факту злоупотреблением и подделки документов. Он посчитал что необходимо другое медоборудование и деньги перевел другим поставщикам, а поставщики, которые должны были выполнить свои договорные обязательства, не смогли получить денежные средства, — комментирует Сабит Туреханов, судья Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкента.

Обвинение запрашивало для подсудимого два с половиной года лишения свободы. Защита просила назначить наказание не связанное с лишением свободы. Мырзакулов — отец четверых несовершеннолетних детей, один из которых нуждается в лечении.

Несмотря на чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей и состояние здоровья подсудимого, суд решил, что была нарушена профессиональная клятва.

Экс-заместителя горздрава приговорили в трем годам лишения свободы. Мырзакулов также навсегда лишен права занимать должности на государственной службе.

-Он и как бывший врач и как государственный служащий, это по нормам Уголовного кодекса относится к отягчающим обстоятельствам, — поясняет Сабит Туреханов, судья Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкента.

Приговор не вступил в законную силу, Ернар Мырзакулов может подать апелляцию.