Сотрудниками Департамента экономических расследований по Шымкенту по результатам оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность 4 подпольных цехов по производству суррогатной алкогольной продукции.

В ходе осмотра обнаружено и изъято 19 тыс. бутылок алкогольной продукции различных марок, 75 литров спирта, 13,4 тонны спиртосодержащей жидкости, более 5 тыс. и 1 рулон учетно-контрольных марок.

Также изъяты различные приборы, предназначенные для розлива контрафактной продукции.

Согласно заключению Департамента госдоходов по Шымкенту, организаторами 4-х подпольных цехов государству нанесен ущерб в сумме около 9 млн тенге.

По трем фактам ведется следствие по ст. 233 ч.2 УК РК, по одному – подозреваемый полностью признал вину и возместил ущерб.